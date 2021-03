Sara Sofía cumple dos añitos en medio de la incertidumbre por no saber de ella

La tía de la niña recordó que cuando supieron del embarazo de Carolina quisieron conocer al papá de la bebé, “pero ella nos dijo que era un muchacho que andaba como en malos pasos y que él no quería saber nada del embarazo”.

Agregó que en la familia creen que Carolina no tenía una relación con el papá de Sara sino que “fue cuestión de una o dos citas y quedó en embarazo”.

También dijo que Carolina les contó “que le había dicho al muchacho que estaba embarazada de él, pero que cuando supo que iba a ser papá no la volvió a buscar”.

Fue por esto que la familia de Carolina intentó buscar al hombre con la esperanza de que respondiera por la niña que venía en camino, algo que no se logró pese a que lo tenían identificado.

Contó que no saben en este momento nada del papá de Sara, pero aseguró que sí lo llegaron a distinguir y que “la niña es igualita a su papá”.

“La niña se parece mucho a él. Él tiene los ojos claros y es blanco como ella”, señaló su tía en medio del dolor por no saber nada aún de la pequeña a quien considera que es “la hija que nunca tuve”.

“Nosotros lo buscamos varias veces, pero él se evadía; incluso un día un sobrino lo logró rastrear por redes sociales y encontró su perfil, pero cuando él se dio cuenta que éramos familia de Carolina, se nos volvió a desaparecer”, aseguró Xiomara.

La mujer dijo que al ver esa repetida actitud de desinterés por su hija, decidieron dejar de buscar al hombre y “seguir solas con la niña; por eso mi hermana la registró sola”.

Xiomara Galván lamentó que la pequeña cumpla años hoy y no pueda estar en el calor de su hogar, al tiempo que aseguró que guarda la esperanza de volver a abrazarla con vida.

“Yo siento que la niña no está muerta; ella está viva, es una niña sana y no tendría por qué haber muerto. Tal vez la persona que la tiene o está asustada o amenazo a la mamá de Sara para que no cuente dónde está”, expresó.

Por último la mujer envió un mensaje a las personas que puedan tener en su poder a Sara Sofía pidiéndoles que le brinden protección y le permitan volver con su familia.

“A quien la tenga… que la tenga bien, que la cuide bien y que no permita que pase necesidades”, pidió Xiomara.

“Todos los días me ferro a Dios porque en este momento Sara Sofía está solita en este proceso”, puntualizó la tía de la menor de edad.