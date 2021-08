Sara Sofía: Declaran ilegales capturas de Carolina Galván y Nilson Díaz y ordenó libertad inmediata

“Aunque no se pretende desconocer que fue emitida una orden de captura, que esa orden de captura, cumple con esos lineamientos constitucionales y legales, no obstante en estos actos posteriores a la captura, a estos ciudadanos no se le habrían materializado totalmente sus derechos, concretamente no se les habría respetado ese derecho consagrado en el numeral 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, además por parte de la Fiscalía nada se indicó de lo acontecido previo a esta audiencia dentro de este mismo proceso”

Según explicó, la Fiscalía no informó acerca de los antecedentes de lo ocurrido, específicamente de la declaratoria de nulidad que impuso la juez segunda especializada de Bogotá, en una audiencia realizada el pasado viernes y que por ende, generó la captura de los ciudadanos.

“No es posible constatar si en efecto en virtud de esa otra decisión, a estos ciudadanos se les garantizó ese derecho a la libertad y no se habría procedido a su recaptura sin el respeto de ese derecho fundamental”, indicó.

Además señaló que la Fiscalía también incurrió en varios errores previo a la diligencia que se realizó este domingo.

“En el análisis de este derecho también es pertinente dejar constancia por parte de este despacho judicial que el trámite de estas audiencias preliminares concentradas en una primera ocasión le fueron asignadas a este juzgado a las 2:46 minutos de la tarde del día de hoy, a esa hora se iniciaron por parte de la secretaría de este despacho, las actividades tendientes a que las partes se conectaran virtualmente pero al esperar más de 40 minutos a sin que por parte de la Fiscalía, ni siquiera se allegará la documentación pertinente a esas audiencias, fue necesario dejar constancia que por esos motivos no era viable atender a las solicitudes de la Fiscalía”, señaló la juez.

La Fiscalía presentó un recurso de reposición al considerar injusta la decisión y la juez deberá pronunciarse.

Es la segunda vez en menos de una semana un juez tumba los procedimientos adelantados por la Fiscalía General de la Nación al considerar que se cometieron errores durante las diligencias de imputación de cargos y acusación, y en este último caso durante las capturas.