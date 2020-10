Se abre debate sobre si congresistas de Farc deben ser juzgados por la JEP o la Corte Suprema

La confesión hecha por el partido Farc y por el senador Carlos Antonio Lozada, atribuyéndose el magnicidio del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, ha abierto una nueva discusión en torno a quién tiene la competencia para juzgar este delito.

Algunos juristas, entre ellos el exfiscal Néstor Humberto Martínez, han sostenido que la sentencia de la Corte Constitucional, sobre el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), estableció que el juez natural de los funcionarios aforados no puede cambiar.

El fallo del alto tribunal estableció que: “(…) cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, ésta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la Constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción, según el caso; (ii) y segundo, de la norma que establece la competencia la JEP para investigar, juzgar y sancionar a los no combatientes en el conflicto armado, esto es, de los terceros civiles y de los agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, cuando no ha mediado su voluntad de someterse a dicha jurisdicción”.

Esto significaría que como la Corte Suprema de Justicia es el juez natural de todos los congresistas, también lo sería para los senadores y representantes de las Farc.

Según esta tesis, el senador Carlos Antonio Lozada, quien confesó haber ejecutado la orden para asesinar a Gómez Hurtado, debería renunciar a su curul para que estos hechos sean de conocimiento de la JEP y no de la Corte Suprema.

Esto también ha sido acogido por sectores del uribismo. El senador Ciro Alejandro Ramírez indicó: “Yo no soy quién para decirle a Lozada si debe renunciar o no, pero lo que sí es claro es que con la sentencia de la Corte Constitucional, quien debe investigarlo es la Corte Suprema de Justicia. Lo más grave de todo esto es que hoy tengamos a criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso sin haber pasado por el filtro de la justicia”.

Sin embargo, otros indican que esta tesis jurídica no se aplica para los desmovilizados de las Farc pese a estar en el Congreso, ya que ellos son sujetos de los beneficios que estableció el acuerdo de paz.

Así lo señaló el senador Armando Benedetti, quien dijo: “Yo soy de los que creo que el senador Julián Gallo no debe renunciar, porque la misma creación constitucional y la reglamentación de la JEP lo permite. Mientras que él esté vinculado a la JEP y esté en la curul lo puede hacer. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que debe renunciar”.

Sin embargo, el senador Carlos Lozada señaló durante un debate, que no renunciará a su curul en el Senado, que logró gracias a la negociación que se adelantó en La Habana y que representa a miles de personas que hicieron parte de las Farc.