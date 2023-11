Se conoce la fecha en la que será el 'cara a cara' entre Nicolás Petro y el fiscal Mario Burgos

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial citó para el próximo lunes 4 de diciembre a Nicolás Petro para que dé su declaración ante el despacho de la magistrado Magda Victoria Acosta, por las filtraciones y supuestas presiones del fiscal Mario Burgos.

La diligencia será la segunda parte del encuentro que estaba programado para el 20 de octubre en el Palacio de Justicia en Bogotá al que no asistió el hijo del presidente, debido a que no recibieron respuesta del juzgado de control de garantías que ordenó que Petro no podría salir de Barranquilla, mientras el proceso penal avanza.

“Porque no recibimos permiso expreso por parte del juez de conocimiento en razón de su traslado a Ciudad de Bogotá. Entonces por su puesto que preferimos la prudencia”, aseguró el abogado Diego Henao, representante legal del exdiputado del Atlántico.

Frente a esa situación, la magistrada decidió citar a Nicolás Petro a través del juzgado para que no se presenten inconvenientes como el del mes de octubre y garantizar la realización correcta de la diligencia.

Investigación

La Comisión de Disciplina Judicial en la seccional de Bogotá abrió investigación contra el abogado Diego Henao, quien, en un principio, no era el representante legal de Nicolás Petro para los procesos judiciales.

El proceso fue abierto debido a que, durante las audiencias preliminares que se realizaron en el Búnker de la Fiscalía, el abogado David Teleki (entonces abogado de Petro) denunció que un supuesto litigante intentó ingresas a la sede del ente acusador diciendo ser el representante del hijo del presidente.

Frente a este ingreso aparentemente irregular, el tribunal disciplinario adelantará la investigación al abogado para establecer las razones por las que intentó ingresar en ese momento, pese a no ser el titular ni suplente del equipo de la defensa del exdiputado del Atlántico.