Se enreda proyecto para combatir la impunidad en abusos sexuales contra niños

En el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley con el cual se pretende combatir la impunidad en los delitos sexuales que se cometen contra menores de edad en el país.

Sin embargo, la iniciativa se encuentra en la cuerda floja y podría hundirse porque tiene concepto negativo del Consejo de Política Criminal que advierte que en vez de combatir la impunidad, podría propiciarla.

La propuesta legislativa busca reducir de dos a un año el plazo que tiene la Fiscalía para presentar resultados en las investigaciones que se adelanten por abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La senadora Esperanza Andrade, ponente de la propuesta, explicó que “el proyecto consiste en reducir el término para que el fiscal, en seis meses, máximo un año, pueda imputar cargos o pueda decidir archivar motivadamente el proceso”.

“Se han hecho observaciones frente al tema pero nosotros consideramos que si la Fiscalía no obra en cuanto a investigar los delitos contra nuestros niños, seguiremos en la impunidad. Hoy tenemos un porcentaje de impunidad del 98%, es decir que solo el 2% se castiga”, manifestó.

Sin embargo, el Consejo de Política Criminal y también algunos congresistas, advirtieron que reducir el plazo que tiene la Fiscalía para investigar estos delitos, propiciaría que los violadores puedan quedar en libertad por vencimiento de términos.

El senador Temístocles Ortega dijo que “la respuesta para combatir la impunidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, no es reducir los términos para la imputación, porque lo que se produce con esto son archivos por montones, va a transcurrir el año y van a archivar porque no van a conseguir pruebas para poner imputar y menos para condenar”.

El senador Rodrigo Lara afirmó que no se puede seguir abrumando de casos a los fiscales y acortándoles los términos, porque eso hace imposible la administración de justicia.

“Si el fiscal no tiene la posibilidad de investigar y no recauda el acervo probatorio, se va a ver obligado a archivar el caso, a terminarlo, a inhibirse de hacer la imputación dado que no pudo recaudar los elementos necesarios para ese propósito”, sostuvo.

A raíz de estas dudas que se han generado sobre el proyecto de ley, la Comisión Primera del Senado aprobó una proposición para invitar al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para pedirle concepto sobre la posibilidad de reducir los términos para imputar cargos a los violadores de niños.