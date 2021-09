Se hunde en Cámara proyecto que prohibía el aborto “en cualquier circunstancia"

Con 13 votos por el Sí y 11 por el No, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de Acto Legislativo que buscaba impulsar iniciativas para proteger el derecho de la vida del bebé, la salud de la madre y el bienestar de la familia que lo acoge.

En medio de la discusión las congresistas Angela María Robledo y Juanita Goebertus denunciaron que Congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, Colombia Justa y Libres y Cambio Radical pretendían prohibir el aborto en cualquier circunstancia.

“Pretender que el derecho penal resuelva los embarazos no deseados es el peor de los errores. Es evidente que por vía de esta reforma constitucional quieren echar para atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha avanzado en el reconocimiento de ese derecho (abortar) que ha establecido una serie de causales y que ha insistido una y otra vez que el derecho penal no es el camino para evitar que existan embarazos no deseados”, indicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus.

Por su parte, la parlamentaria Ángela María Robledo, quien radicó la proposición de archivo manifestó que "con esa iniciativa la bancada antiderechos del Congreso de la República, pretendía criminalizar la condición de embarazo de una mujer cuando quería abortar incluso bajo las tres condiciones reconocidas por la Corte Constitucional. Con 13 votos contra 11 le decimos a este país que seguimos defendiendo los derechos de las mujeres, que exigimos educación sexual para decidir, preservativos para no abortar y aborto seguro para no morir”.

Sin embargo, el congresista Erwin Arias ponente de la iniciativa aseguró que “se pretendía refrendar el pacto de San José de Costa Rica que contempla en su artículo 4 que el derecho a la vida es inviolable desde el momento mismo de la concepción. Buscábamos que el artículo 11 de la Constitución Política acogiera ese mismo concepto y que se obligara al Estado colombiano implementar medidas de protección en salud y asistencia médica a la gestantes y se proteja la vida del no nacido”, sostuvo

Además, en medio de la discusión, la representante Margarita Restrepo por el Centro Democrático manifestó que “el cuerpo de la mujer hay que respetarlo, y la mejor manera de respetarlo es no convertirlo en una tumba porque el cuerpo de la mujer es dador de vida. Atacar la vida es una verdadera involución”, dijo.

