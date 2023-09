Secretario de Comisión Sexta de Senado se sometió al polígrafo: dice ser inocente de acoso sexual

Ante la Presidencia del Congreso de la República, el secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Laverde, radicó una carta en la que señala que no es cierta la denuncia que se presentó hace algunos días en su contra, en la que lo acusan de haber incurrido en un presunto caso de acoso sexual contra una excontratista.

Pero no solo eso, el funcionario se sometió a la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia y reiterar que jamás ha incurrido en una conducta de esa naturaleza.

En la prueba, que le fue practicada por la empresa Seguridad Horus Ltda, se le hicieron tres preguntas: ¿Usted ha abusado sexualmente de alguien en su despacho?, ¿Ha usado su posición para cometer actos sexuales con alguien? Y ¿Es verdad el audio que lo acusa de delito sexual?, a las cuales respondió de forma negativa.

“Una vez realizada la evaluación poligráfica y analizadas cuidadosamente cada una de las gráficas y puntajes arrojados por la misma, así como la entrevista individual bajo parámetros de interpretación estandarizados por las diferentes Asociaciones de Poligrafistas, para las pruebas de polígrafo Sistematizado, es la opinión de la examinadora que: el señor Jorge Eliecer Laverde Vargas, NO presentó reacciones indicativas de engaño (NDI) a las preguntas del examen de poligrafía, lo cual indica que, SI ES CONFIABLE la información reportada por el evaluado, en el proceso de entrevista con relación al tema bajo investigación”, indica la conclusión de la prueba, la cual arrojó un resultado favorable para él.

Asimismo, en la misiva entregada al presidente del Senado, Iván Name, el Secretario insiste en que ha sido víctima de un ‘falso positivo’ que quiere enlodar su nombre con un posible caso de violencia sexual.

“Comparto con ustedes el resultado de la prueba de polígrafo a la que me sometí el pasado 04 de septiembre, para demostrar mi inocencia frente a las acusaciones hechas en el marco del informe presentado a la comisión que se conformó para recibir estas denuncias. Adjunto podrán encontrar el documento que certifica que jamás he incurrido en una conducta sexual inapropiada tal y como se señala en el audio que fue allegado al Congreso de la República”, indicó.

“He decidido hacer esto público porque quiero desvirtuar las falsas acusaciones y falsas denuncias de la que he sido víctima. Lastimosamente, todo se trata de un falso positivo que no solo me ha afectado a mí, sino también a mi familia”, añade.

Con esta acción, el funcionario espera sentar un precedente para que al interior del Congreso no se sustituyan los procedimientos legales y tampoco se altere el debido proceso cuando se trata de presentar denuncias de este tipo.

Este es el documento de la prueba del polígrafo: