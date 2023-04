Secretario de Transparencia denuncia amenazas de muerte en su contra

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció que ha recibido amenazas de muerte en contra a través de mensajes de texto, pidiendo que deje de investigar algunos casos si no quiere poner a su familia en riesgo.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que "las amenazas llegaron a través de mensajes de texto a mis dos líneas telefónicas, la personal y la institucional, de entrada me pone en alerta porque no todo el mundo tiene mis dos líneas telefónicas".

Agregó que "las amenazas básicamente buscan intimidarme a mí y a mi familia, insistiendo en que deje de buscar, que deje de esculcar, por lo que interfiero que hay personas que no quieren que la Secretaría de Transparencia siga indagando sobre algunos casos que están en curso y sobre los que tenemos pues todos los ojos".

Idárraga señaló que ya puso en conocimiento ante las autoridades competentes estas intimidaciones, al tiempo que agregó que Laura Sarabía, jefe de gabinete de la Presidencia, ya notificó al presidente Gustavo Petro sobre esta situación.

"El mismo día me comuniqué con la fiscal, la doctora Marta Montero. Ella al día siguiente me envió un grupo de investigadores y un fiscal, para atender la situación. La denuncia se radicó en menos de 24 horas con la ayuda de la Fiscalía... desafortunadamente es muy difícil lograr encontrar el paradero de las personas que me están intimidando, pero hemos venido diciendo que no nos presentaremos para estos chantajes", puntualizó Idárraga Franco.

Franco desconoce las razones de las amenazas, pero insiste que desde su entidad se investigarán todos los hechos de corrupción que se han venido adelantando junto a otras entidades del Estado.

"Es muy difícil poder determinar porque estamos de la mano del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), trabajando varios temas. Estamos trabajando con la coordinadora del Fondo de Unidad de Víctimas, pues son temas muy importantes que allí hemos trabajado durante meses", dijo.

Aseguró que "estamos trabajando temas que relacionamos con Ocad Paz, estamos metidos en algunos departamentos que hemos priorizado y todas las entidades del orden nacional que consideramos importantes. Hay un trabajo que estamos avanzando en el ICBF, es decir, tenemos un abanico de trabajo más todos los reportes ciudadanos que nos llegan, que literalmente nos tienen desbordados, por lo que es muy difícil determinar de dónde vienen las amenazas".