El abogado Iván Cancino quien defiende a su colega Diego Cadena por el caso de manipulación de testigos para beneficiar al senador Álvaro Uribe, se refirió a la diligencia en la que la Fiscalía le imputó al jurista los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

En diálogo con RCN Radio, Cancino señaló que su defendido no sobornó a nadie para que declarar a favor del expresidente y agregó que "no es un soborno, son ayudas. Y no fueron 200 ni 100 millones como se habla".

Cabe mencionar que el abogado Diego Cadena está siendo investigado por haber ofrecido supuestamente dinero a dos exparamilitares, para que mintieran ante la Corte Suprema y declararan a favor de Álvaro Uribe, por el caso de sus nexos con grupos paramilitares que denunció el senador Iván Cepeda en el 2012.