Senadora fue demandada por su empleada doméstica ante “malas condiciones laborales”

La congresista Sandra Liliana Ortiz Nova fue demanda en el 2017 por una trabajadora doméstica, que laboró en su vivienda durante tres meses.

Se conoció que Ortiz, lleva dos periodos en el Congreso de la República, uno como representante a la Cámara y otro como senadora.

La demandante señaló que le tocó trabajar 14 horas diarias de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., con media hora de almuerzo.

También argumentó que no tenía días de descanso y que tenía que viajar desde su casa, en la vereda Pirgua, de Tunja, hasta la casa de la congresista.

Al parecer, la señora se enfermó y tuvo que pagar servicio particular de salud, debido a que no estaba afiliada a la EPS, por lo que en la demanda alegó que no pagaban la seguridad social.

Debido a que faltó al trabajo porque se enfermó fue despedida por Sandra Liliana Ortiz Nova. La mujer ganaba $800.000 mensuales, lo que no correspondía según la ley, debido a que tendría que haberle pagado $737.717, más el auxilio de transporte que era de $83.140.

De momento, la parlamentaria no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, ni ha emitido un comunicado oficial sobre el proceso judicial.