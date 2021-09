Senadores Benedetti, Zabaraín y Gómez responden tras investigación por caso Centros Poblados

Luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar en contra de cuatro senadores de la República que han sido mencionados dentro del caso del contrato suscrito entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados, los legisladores se pronunciaron.

El primero en hacerlo fue el senador Armando Benedetti, quien afirmó que esta indagación es bienvenida, ya que es la oportunidad perfecta para demostrar su inocencia.

“Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, indicó.

El senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, también se pronunció señalando que en ningún momento ha hecho lobby a favor del consorcio Centros Poblados sobre este contrato de conectividad.

“Jamás fui al despacho de la ministra a solicitare que no caducara el contrato con Centros Poblados, que jamás me he reunido con algunos de los integrantes del consorcio Centros Poblados y que no he hecho ninguna gestión a favor de Centros Poblados. La Corte está en su derecho de abrir una indagación preliminar en relación con estas denuncias y una vez reciba las declaraciones de la ministra y los implicados, tengo la seguridad que saldré incólume de este proceso”, manifestó.

El senador Mauricio Gómez Amín insistió en que ha sido mencionado en este proceso por cuenta de unos homónimos y se mostró dispuesto a entregar las explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia.

“Como senador estoy a disposición de este honorable tribunal presto a responder con toda claridad sobre mi actuar que de antemano ha estado apegado a la ley. Se trata de un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte como señalado de esa investigación”, indicó en un comunicado.

La senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, a la que también le abrieron investigación preliminar por estos hechos, aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta decisión, pero lo que ha señalado en los últimos días ha dicho que son los integrantes de la oposición los que han querido involucrarla en este escándalo.