“Señores de la Fiscalía, me siento defraudado, no me han cumplido”: Carlos Mattos

El empresario Carlos Mattos renunció al preacuerdo que tenía con la Fiscalía General de la Nación, tras asegurar que no le cumplieron los términos a los cuales se habían comprometido.

La solicitud de la anulación de este acuerdo con la Fiscalía, la hizo ante el juez 11 Penal del Circuito de Bogotá.

Carlos Mattos en la audiencia que se desarrolló en el complejo judicial de Paloquemao, dijo, “señor juez le solicito el uso de la palabra para ponerle en conocimiento una serie de inquietudes que me surgen una vez conocida la sentencia condenatoria y la decisión del Tribunal que le dio notoriedad”.

También dijo el empresario, "debo manifestar que el 21 de abril de 2022, cuando se me preguntó si aceptaba o no los cargos que me eran formulados, entendí que el despacho se estaba refiriendo a los presupuestos que fueron acordados previamente con la Fiscalía y para los que cumplí íntegramente con el compromiso en que se establecieron, sin embargo debo expresar mi sorpresa al escuchar la cantidad de pena 70 meses y 37 días de prisión".

Para Mattos la decisión judicial es absurda, ya que afirma que son por una serie de hechos que nunca le fueron formulados ni en la imputación.

“Esto me hace pensar que aquí hay una grave violación a mis derechos. Señor juez, lo acordado con los fiscales aquí presentes, se había pactado una pena de 32 meses y ahora resulta que me condenan a 70 meses y 37 días de prisión”, agregó el empresario de vehículos.

En su declaración ante el juez, Mattos dijo, "hoy en día tengo una pelea con el periodista Gonzalo Guillén, diciendo mentiras, diciendo cosas imperceptibles, por haberme comprometido con la Fiscalía y me he echado de enemigo hasta la muerte, como lo dice el señor Guillén".

Mattos, también dijo que "se había acordado pagar un millón de dólares a la Rama Judicial y yo personalmente me adelanté a pagarla, inclusive antes de firmar el acuerdo y otro con la Fiscalía, y eso lo hice porque yo creía que estaba tratando con alguien que creía en mi”.

El empresario insistió ante el juez, que cumplió con todo lo solicitado y que "no he dado razón para lo contrario, pero aquí no se me ha respetado el acuerdo y además tratan de imponerme una pena muy superior a la acordada".

"Además me suman una serie de delitos que no me fueron informados en el proceso de imputación y acusación, por lo que yo me retracto de la aceptación de los cargos", señaló Mattos.

Finalmente Carlos Mattos dijo, “pienso que aquí se me ha defraudado sinceramente, y todos los días pienso queme han defraudado, además me han sumado delitos que no estaban dentro del acuerdo, por eso renuncio porque me han asaltado en mis derechos”.