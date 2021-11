Sergio Fajardo pide medidas cautelares ante la CIDH por fallo de Contraloría sobre Hidroituango

El precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se pronunció frente al fallo de responsabilidad fiscal en segunda instancia que dejó la Contraloría General en su contra, por el caso de Hidroituango.

En entrevista con RCN Radio, Fajardo aseguró que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mantener en pie su candidatura presidencial, tras indicar que no tiene ninguna inhabilidad para continuar con ese proceso.

"Tengo unos derechos y estoy luchando por ellos. Pero exactamente lo que buscan es que la gente diga: ¡uy lo están investigando, a este señor que lleva toda la vida luchando y hablando contra la corrupción y lo están investigando por algo será, y que después concluyan, debe estar inhabilitado".

En ese sentido, señaló que "yo voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que me hagan respetar mis derechos políticos, porque una organización, una institución administrativa, no me puede quitar los derechos políticos que yo tengo".

Sergio Fajardo indicó que este fallo en segunda instancia de la Contraloría tiene la intención de hacerle daño en términos políticos.

Para el precandidato, hay intereses de por medio y ocultos que buscan frenar su aspiración presidencial, al arremeter contra el entonces fiscal anticorrucpción Luis Gustavo Moreno y el actual contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba.

"Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, es una ficha política, fue mano derecha de Germán Vargas en las pasadas elecciones y tiene el apoyo de César Gaviria Trujillo", dijo.