Sergio Fajardo presentará recurso de reposición ante la Contraloría 

Como un “baldado de agua fría” calificó Sergio Fajardo la decisión de la Contraloría de incluirlo en el listado de presuntos responsables fiscales por las irregularidades en la construcción de Hidroituango.

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Antioquia dijo que “es un baldado de agua fría, sí, por supuesto, lo seguiré enfrentando también y como siempre lo hecho a la luz del día. Nunca me he escondido y no lo haré en este momento porque sé que mi equipo obró bien con transparencia absoluta”.

Le puede interesar: Primer rifirrafe entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria

A renglón seguido indicó que agotará todas las instancias para demostrar su actuación.

“Tenemos cinco días para presentar una reposición, es decir, procesar las más de 2.000 páginas en sólo cinco días para argumentar por qué no estamos de acuerdo con la decisión. Luego el proceso irá directamente al contralor y sabremos una decisión definitiva al menos en esta instancia”, señaló Fajardo.

Finalmente Fajardo le pidió a sus simpatizantes “tranquilidad y prudencia” al considerar que no vale la pena entrar en peleas. Agregó que “este obstáculo también se va a superar”.

“A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en peleas, vale la pena ser prudentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones, vale la pena dar ejemplo con mucha tranquilidad. Yo estoy tranquilo y este obstáculo también lo vamos a superar. Dedicaré buena parte en los próximos días a preparar la reposición”, concluyó.

Lea además: “Este no es un tema de modas": Federico Gutiérrez sobre el cannabis en adultos

Cabe mencionar que en la misma decisión, la Contraloría falló con responsabilidad fiscal en contra 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas el también exgobernador Luis Alfredo Ramos; el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle. En contra de esta decisión procede recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco primeros días de la notificación.

Este proceso lo adelanta el ente de control por el detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos en la emergencia ocurrida en Hidroituango en abril de 2018.