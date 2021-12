Si yo realmente hubiera sido capturado, me hubieran matado: Otoniel ante la JEP

Por su parte, las autoridades insistieron que alias Otoniel fue capturado el pasado sábado 23 de octubre en el Cerro del Yoki, paraje rural ubicado en el corregimiento El Totumo, del municipio de Necoclí, en Antioquia.

Entre tanto, alias Otoniel dijo a la JEP: "Yo llegué sobre las 2 de la tarde, les grité, hable con ellos y me dijeron que llegara y llegué donde ellos (...) Cuando venía cerquita, me quité la camisa para que vieran que no tenía nada y fue donde el muchacho me hizo tender y me amarró con una pañoleta".

A la pregunta de la magistrada de la JEP de si llegó sólo o acompañado hasta las tropas el Ejército, alias Otoniel manifestó que: "Los pelados llegaron hasta cerquita y se devolvieron y yo llegué sólo total (...) Yo llegué hasta donde estaba un cabo y ahí él llamó al comandante del Ejército y al momentico me amarraron, me hicieron tender, me preguntaron quien era y les dije, 'él que estaban buscando', que yo era Otoniel ".

De igual forma, aseguró que los uniformados ante los cuales se entregó no lo maltrataron e incluso le dieron agua y luego llegó el helicóptero donde fue trasladado del lugar.

Le puede interesar: Vacunación y uso de tapabocas en fiestas de fin de año, el llamado de Iván Duque a los colombianos

"Así fue la captura, no fue como también dicen, si a uno lo cogen así, por allá se muere de inmediato en un monte de esos, sino que yo hablé con ellos antes de llegar, me dijeron que me respetaban la vida que llegara y yo llegué", agregó.