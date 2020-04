Sindicato del INPEC pide garantías para seguir trabajando en cárcel de Villavicencio

Guardianes de la cárcel de Villavicencio afiliados al sindicato del INPEC, leyeron un comunicado en el que hacen exigencias a la dirección nacional penitenciaria porque aseguran que no les han dado las condiciones de seguridad para seguir trabajando en el centro reclusorio, donde hay contagio de coronavirus.

Denuncian que no les han dado tapabocas, por lo que deben comprarlos de forma particular, igualmente aseguran que no les han tomado la prueba a todos y no hay médico al interior de la cárcel, solo una enfermera que atiende a los presos aislados por resultados positivos.

“A nosotros los del cuerpo de custodia y vigilancia no han venido de ninguna Secretaría de Salud a tomarnos la prueba”, aseguró Diego Fernando Gómez Garnica presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia STPC en Villavicencio.

Un grupo de guardianes sindicalizados rompieron la cuarentena y salieron a la puerta principal del penal donde hicieron las exigencias a las directivas del INPEC y a las autoridades locales.

Consideran que la cárcel debió aislarse varios días atrás a la contaminación y denuncian que las autoridades locales como la Alcaldía y la Gobernación históricamente han evadido la responsabilidad que tienen con este centro carcelario.

Dicen que la dirección local de la cárcel no hizo la gestión a tiempo de los utensilios para la seguridad de los trabajadores de la cárcel de Villavicencio.

De los 170 guardianes del INPEC que trabajan en la cárcel de Villavicencio, unos 120 están afiliados a los dos sindicatos que tienen la entidad nacional.

Por la emergencia sanitaria y ante la llegada de 15 resultados positivos, de los cuales dos corresponden a guardas del INPEC, 30 de ellos fueron aislados en lugares diferentes a la cárcel y a sus residencias.

La cárcel de Villavicencio está ubicada en el barrio Antonio Ricaurte y alberga a 1.779 presos.

En el pabellón Santander donde están los contagiados de coronavirus hay 453 reclusos en siete celdas comunales por delitos como abuso sexual, hurto, homicidio, entre otros.

La emergencia sanitaria inició con la muerte de dos hombres que salieron de la cárcel y fueron hospitalizados, posteriormente fallecieron por COVID – 19, el 5 y 7 de abril.