En medio del Conversatorio sobre Género de la Rama Judicial que se desarrolla en Paipa (Boyacá), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, dio un aterrador panorama sobre la efectividad del sistema penal acusatorio en el país.

Según el magistrado hay tres situaciones: que las víctimas no denuncian porque no confían en el sistema penal; la Fiscalía no investiga como debería hacerlo y los jueces están congestionados, lo que lleva a demoras en un caso que termina en absolución por términos.

“La gran respuesta que el Estado pretende dar a las agresiones contra la mujer y los niños las hace a través del proceso penal, un sistema que no funciona y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, contra los niños”, señaló el magistrado.

Hernández contó que “ya es rutinario en la Sala de Casación Penal de la Corte absolver al victimario en casos de abuso sexual”, aunque se considere que hubo agresión.

Lea también: Secretariado de las Farc debe reconocer casos de esclavitud y trabajo forzado a los secuestrados

El magistrado explicó que lo que pasa en ese tipo de casos es que la Fiscalía no logró probar como es debido el delito, “por ineficiencia de la Fiscalía y esa impunidad es de la Fiscalía y no de los jueces”.

Dijo que a esa situación se suma que “mientras la Fiscalía investiga, imputa delitos y presenta acusación, hay juzgados que dicen que tienen fijadas audiencias paras los próximos dos años”.

La solución para el magistrado estaría en revisar el sistema penal oral acusatorio o la Ley 906 de 2004, mientras agregó que una posible salida sería dejar ese sistema y crear uno similar al antiguo de Ley 600, en donde “la prueba se practicaba en indagación y se garantizaba el principio de permanencia de la misma”.

“Si se quisiera revisar el tema, se debería revisar la posibilidad de activar un procedimiento como la Ley 600 en el que no se van a presentar discusiones dentro de dos años antes ingreso correctamente en el juicio oral", señaló.

De acuerdo con el magistrado, ese sistema evitaría situaciones como que dos años después de iniciado un proceso, una de las partes pida que se vuelvan a revisar las pruebas que inicialmente se tuvieron en cuenta.

“El sistema oral se convirtió en proceso interminable y en ninguna parte dice que ese proceso es sustituible. Yo creo que se deberá revisar”, concluyó el magistrado.