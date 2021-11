Sistema acusatorio tiene grandes fallas para delitos contra mujeres y niños, aceptan exministros

Exministros de Justicia se mostraron de acuerdo con el aterrador panorama que presentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, respecto a las grandes fallas del sistema penal acusatorio para lograr resolver delitos contra mujeres y niños y otros casos.

Hernández dijo que las víctimas no denuncian porque no confían en el sistema penal; la Fiscalía no investiga como debería y los jueces están congestionados, lo que lleva a absoluciones e impunidades.

El exministro de justicia y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, calificó el sistema penal acusatorio actual como “un embeleco” y “de mentiras” que no funciona, por lo cual “la gente lo llama el sistema aplasatorio”.

Para Gómez una reforma a la justicia sería la salida, pero desde sus bases, es decir rescatar algunos elementos de la ley antigua (ley 600) como propone Hernández y eliminar beneficios del sistema actual (ley 906) como el principio de oportunidad para esos casos de la cotidianidad como delitos contra mujeres y niños.

“Esa vagabundería del principio de oportunidad, consiste en que los de arriba denuncien a los de abajo para quedar todos libre de toda culpa. Así lo vimos con el señor Tapia que le aplicaron un sospechoso principio de oportunidad con cárcel buena y ahora mire en lo que terminó”, dijo Gómez al recordar el escándalo del carrusel de contratos y ahora el de Centros Poblados.

Para el exministro Yesid Reyes el camino no es volver al sistema antiguo, sino reparar los errores del sistema penal actual.

“Evidentemente tiene fallas, y lo que hay que hacer es identificarlas y corregirlas, más no proponer volver a un sistema anterior que también tiene problemas y no es garantista”, dijo.

Reyes dijo que la solución esta en cambiar la forma de enseñar en las universidades y que los Fiscales se fortalezcan en su trabajo, lo que no se lograría al flexibilizar la llegada al cargo.

“Es un error reducir los requisitos para ser Fiscal General de la Nación. Eso lo que demuestra es el poco interés de que funcione el sistema judicial en Colombia, necesitamos fiscales mucho más formados y con mayores conocimientos en temas estrictamente penales”, dijo Reyes.

El exministro le hizo un llamado al Congreso para “evitar pasar ese tipo de leyes que permiten debilitar la institución de la Fiscalía permitiendo que lleguen personas que no tienen conocimiento de los problemas penales del país”.

Precisamente, el presidente de la Corte Suprema el magistrado Luis Antonio Hernández advirtió sobre un mico en la ley Estatutaria de Administración de Justicia que estudia la Corte Constitucional sobre los requisitos para ser Fiscal General.

“Es claro que los nuevos requisitos de experiencia establecidos en la disposición objeto de examen desbordan el canon superior, el cual, de una parte, corresponde a la voluntad del Constituyente en el sentido de asegurar que los Magistrados de la Corte y, por supuesto, el Fiscal General de la Nación, sean conocedores de las materias jurídicas sobre las cuales adoptarán sus importantes decisiones”, se lee en uno de los apartes del escrito que entregó el magistrado.