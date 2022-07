Sometimiento o diálogo con grupos ilegales, ¿Qué tan fácil o exitoso puede ser?

A propósito de los posibles acercamientos con grupos armados ilegales, ha surgido la pregunta sobre los verdaderos alcances de esta iniciativa y hasta dónde puede llegar el próximo gobierno para lograr un sometimiento de estas estructuras.

En Colombia, de acuerdo con las autoridades, haciendo parte de los grupos armados ilegales hay actualmente cerca de 11.000 hombres.

¿Qué tan fácil es buscar un mecanismo para desarmar ese pie de fuerza?

En el caso del denominado Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (AGC), de acercamientos para lograr un sometimiento se habló a principios de 2018.

El investigador Kyle Johnson, cofundador de la Organización Core Respuestas para el conflicto, dice que hoy la situación con aquellos que en su momento se llamaron bandas criminales y en particular con el Clan del Golfo, responsable de los más recientes asesinatos de policías, es más complicado, “no es tan fácil porque hay un tema de voluntad ahí y la voluntad la puede tener el gobierno, pero no es tan claro por parte del grupo armado y en algunos casos simplemente no sabemos. El Clan del Golfo con ‘chiquito malo’ no es el mismo que con ‘Otoniel’ y no sabemos si quiera someterse”.