Vladimir Fernández, que actualmente se desempeña como Secretario Jurídico de la Casa de Nariño, fue elegido por la plenaria del Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Tras haber jurado para asumir su nuevo cargo en el alto tribunal, Fernández aseguró que pese a que fue ternado por el presidente Gustavo Petro, tendrá posturas completamente independientes.

“Soy una persona absolutamente independiente y el presidente me conoce así. He ejercido mi profesión de esa manera, con absoluta independencia, que esté prestando mis servicios profesionales con mucha dedicación en este momento, no hace que pierda mi independencia, ni mi forma de ver el mundo”, indicó.

Dijo que desde la Corte Constitucional trabajará para defender los derechos de los ciudadanos, entre otras tareas.

“Las tareas son muchas, seguir fortaleciendo los derechos fundamentales, seguir peleando por reivindicaciones y por elevar a construir un principio muy fuerte de solidaridad, yo creo que son los objetivos para luchar con los demás magistrados”, sostuvo.

Insistió en que se debe lograr un acuerdo con todos los sectores políticos y sociales para sacar adelante el país y dijo que dichos acuerdos pasan por la construcción de las reformas que está pidiendo la ciudadanía.

“Es escuchar, tener capacidad de interlocución, escuchar cortésmente, saber entender la diferencia y el país quiere reformas, quiere mejoras, pues hagámoslas entre todos, ese es el camino que viene y ese objetivo se demuestra con la decisión de hoy”, añadió.

Dijo que se debe hacer un acuerdo nacional sobre lo fundamental y los cambios que se están planteando para que el país pueda salir adelante. "Tendremos un diálogo interinstitucional, el acuerdo nacional es un acuerdo político encaminado a resolver situaciones que tienen que ver con las reformas y sobre eso hay que construir”, dijo.