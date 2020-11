Sucursal bancaria fue atracada en el norte de Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá este jueves luego que una sucursal del banco Caja Social, ubicada en la calle 150 con carrera 19 en el sector de Cedritos en el norte de la ciudad, fuera atracada.

El hecho, que según se pudo conocer fue perpetrado en horas de la tarde, fue ejecutado por al menos cuatro sujetos armados que ingresaron hasta el lugar para realizar el robo.

Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron a la sucrusal para adelantar las actividades de rigor e iniciar una investigación.

Las primeras versiones indican que sujetos portaban armas cortas. Los agentes de la Sijín ya revisaron los vídeos de las cámaras de seguridad del banco y de algunos establecimientos cercanos, buscando alguna característica que permita identificar a los ladrones.

La Policía Metropolitana de Bogotá desmintió la versión sobre una toma de rehenes en el lugar, indicando que los delincuentes ingresaron y la gente que allí se encontraba pudo salir en medio del robo.

Este jueves también se conoció la denuncia de un joven que fue víctima del hurto de su bicicleta. Durante el hecho habría recibido un machetazo en la cabeza, el cual casi le cuesta la vida.

"Yo fui atacado en donde empieza la ciclorruta a un costado del portal del Dorado y La Cali, ellos primero me dieron una patada en la pierna y como no me fui al suelo me dieron el machetazo en la cabeza", destacó el herido quien fue trasladado a un centro médico por vecinos del sector.

Con este caso que ocurrió en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali en Bogotá, ya son varias las denuncias que se han presentado sobre el robo de bicicletas usando la misma estrategia en la capital.

Las autoridades locales manifestaron su preocupación por este tipo de hechos, recordaron también la importancia de denunciar estos hechos.