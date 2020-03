Superindustria investigará a Daniel Samper por uso de imagen de hijos de Duque

Samper admitió que cometió un error, pero lo sorprendió que le llegara una carta de la Superintendencia en la que le notificaron que le abrieron una investigación por haber utilizado y explotado la imagen de los niños con fines de lucro.

"Me dicen que utilicé esa fotografía con fines de lucro sin consentimiento de los que aparecen ahí (...) eso tiene una multa de hasta 1.700 millones de pesos, me parece absolutamente desproporcionada la reacción", agregó.

En su defensa asegura que no se lucró con dicha imagen y que la retiró de sus redes sociales. "Nadie estaba buscando vender el juego en Panacá, no se vendió un solo juego por ese post, yo no me lucré por ese post (...) pedí perdón públicamente y retiré el mensaje".

Finalmente dijo que le causa suspicacia la decisión de la Superindustria porque el superintendente es "abogado de confianza de Duque. Mis abogados están impresionados, les parece una equivocación y están seguros que hay una cosa más allá de lo jurídico".

"Siento que hay una intimidación y están intentando que le baje a mi sátira política contra el gobierno", puntualizó.