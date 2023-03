Supersalud estudia sanciones a EPS por fallas en la entrega de información 

Toda una serie de sanciones contra distintas EPS alista la Superintendencia Nacional de Salud, tras evidenciar que se han presentado faltas al no cumplir los requerimientos de entrega de datos e información, realizado por la entidad y el Ministerio de Salud.

El funcionario en una reunión realizada en la sede Compensar rechazó la forma como vienen actuando algunas entidades de salud, que no entregan de forma oportuna la información solicitada.

“Les hemos mostrado a las EPS que en el caso puntual de los medicamentos se ha tenido una caracterización de faltas con respecto a la información que se ha requerido, faltas que pasan por no atender el requerimiento, no reportar en el tiempo adecuado, reportes que no corresponde a los formatos solicitado que se suma al reporte de información mal construida, ha pesar de tener un instructivo explicativo lo suficientemente sencillo para presentar la información”, indicó.

Dijo que esta Superintendencia procura garantizar el servicio de salud a los colombianos, pero también se debe garantizar la proyección de los recursos públicos.

“Cuando evidenciamos que no se cumple con ese derecho de las personas de recibir los servicios para los cuales el sistema ya les pago las EPS una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que incluye el pago de los medicamentos o cuando un actor vigilado no reporta oportunamente o de la manera exacta, pertinente, completa lo que se le requiere de información se somete a un proceso de sanción”, sostuvo.

Dijo que tras esta reunión se le explicó nuevamente a cada una de las EPS los procesos que son de estricto cumplimiento.

“Estamos pendientes de una fase en la que ellos deben presentar sus argumentos ante las fallas, información que analizaremos para determinar si se sanciona qué tipo de sanción económica puede ser o si es motivo de sanción”, afirmó.

Apuntó que las investigaciones están concentradas en la gran mayoría de las EPS que han incumplido en estos temas.

“Podemos decir que la casi totalidad de las EPS tienen frente al requerimiento que se les hizo en el tema de medicamentos, presentan un incumplimiento ya sea por no responder, hacerlo inadecuadamente o inoportunamente”, aseguró.

El Supersalud reveló que tras la evaluación que hizo el Ministerio de Salud en lo relacionado por el desabastecimiento de medicamentos, encontraron grandes diferencias entre lo que dijo el gremio de las EPS Acemi y lo que encontró el Ministerio de Salud.

“La directora de medicamentos del Ministerio de Salud, dijo que de manera mediática se ha informado por parte de Acemi que 1.200 principios activos, se encuentran en desabastecimiento en Colombia pero para el Ministerio de Salud son solo 6, pero que además se ha requerido en cuatro ocasiones a Acemi, como gremio la información para hacer un análisis y el resultado es una respuesta incompleta e inexacta que no permite hacer estos análisis para buscar una solución a la problemática”, añadió.