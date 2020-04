Superservicios deberá explicar los incrementos en el cobro de servicios públicos

La Procuraduría General le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos explicaciones por los incrementos en el cobro de los servicios como la luz, durante los meses de febrero y marzo.

La petición radica en las denuncias de varias personas que se han venido quejando ante el Ministerio Público por el alto costo en la facturación de servicios como el agua, la luz, entre otros servicios.

En Cartagena, por ejemplo, se han presentado casos de personas que viven solas y el servicio de luz les ha incrementado de febrero a marzo en 35 mil pesos, es decir mientras que la factura de Electricaribe en febrero fue de 53 mil pesos, en marzo el cobro ascendió a 88 mil.

En Bogotá los recibos de Codensa también han aumentado. En la localidad cuarta de San Cristóbal Sur una familia de cinco personas pagó en marzo $85.890 pesos por el servicio mientras que en abril tuvo que pagar 90.210 pesos.

"En los últimos dos meses uno observa que el aumento del precio total de la energía incluyendo el aseo es del 5,03 por ciento que pague en abril en relación con marzo. Es un aumento exagerado para un solo mes del año, si se continuara así al final de año estaría aumentando mas del 50% entonces no tendría ningún sentido”, dijo Armando Rodríguez.

En Twitter los usuarios también se han quejado: @DMR1 dice que le cobraron más de 220 kwh de luz.

