Suspenden a agente del Esmad que habría herido a menor de edad durante protesta en Usme

La Policía Nacional suspendió del cargo al agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que le habría disparado a un menor de 14 años de edad en las protestas registradas en la localidad de Usme en las últimas horas.

El inspector de la Policía, general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés manifestó que fue identificado el agente del Esmad que tendría relación directa con este caso.

El oficial señaló que en aras de garantizar el curso de la investigación el agente fue suspendido provisionalmente de su cargo provisionalmente entre tres y seis meses.

Durante este tiempo el agente no tendrá derecho a remuneración, y estará totalmente por fuera de sus funciones con el fin que no no pueda interferir en la investigación o reincidir en esta conducta.

Puntualizó que con esto se busca garantizar el debido proceso, al igual que el principio de presunción de inocencia.

El general Rodríguez aseguró que la Procuraduría General fue de informada de la apertura de la investigación.

En la noche del pasado jueves se presentó una manifestación en el sector de Marichuela. Debido a esto fueron enviados agentes del Esmad para restablecer el orden público.

En la acción fueron atacados con piedras y bombas incendiarias por los encapuchados que estaban protestando. Igualmente, un bus alimentador fue retenido y vandalizado.