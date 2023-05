Suspenden e inhabilitan al senador Alex Flórez por agresión a varios policías

Durante la diligencia que se realizó a principios de mayo, el senador recalcó que la Procuraduría no debería sancionarlo porque "no estaba ejerciendo mis funciones como senador a las 4 de la mañana y no estaba en pleno ejercicio de mis facultades, no me acuerdo de la mayoría de las cosas que pasaron”.

Sin embargo, durante el día de hoy, miércoles 24 de mayo, la Procuraduría tomó la decisión de suspender e inhabilitar del cargo a Álex Flórez por llamar "asesinos y "cobardes" a los agentes de Policía, en aquella ocasión en un hotel de Cartagena.