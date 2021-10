La militar en retiro aseguró que fue más que un abuso lo que hizo el general González Lamprea en el interior del Ejército. "Debo aclarar que fue un acto sexual violento, que es mucho más grave, no fue un comentario sexista; este señor atentó contra mi dignidad", manifestó la víctima.

Dijo que una vez ocurrieron los hechos, le comunicó al comandante del batallón y al Comandante de las Fuerzas Militares pero nunca hicieron nada.

"La primera persona que le comuniqué fue al comandante del batallón en ese momento, él hizo lo pertinente de avisar a los superiores. Sin embargo, pude ir donde el Comandante de las Fuerzas Militares. Mi general Mejía manifestó el apoyo y le conté lo que había pasado, pero me respondía de manera brusca. Y cuando le contaba me puse a llorar y me respondió que si iba a llorar me saliera de la oficina".

Lea también: Radican nueva demanda de nulidad contra la designación de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República

Agregó que, tiempo después, se enteró que eran amigos. "Todo quedó en silencio, nadie hizo nada y finalmente logré hablar con el general Gómez Nieto y me sentí apoyada. Me dijo que iba a estar pendiente de mi y me sacó de ese lugar para no seguir al mando de él, y me enviaron al hospital Militar. En cuánto a la investigación nunca me apoyaron", señaló.

Jeimy Muñoz manifestó que "fue un delito a puerta cerrada, pero comuniqué inmediatamente pasó el hecho, pero nada pasó. En su momento me citaron a ampliación, a algunos testigos pero llegó un momento en que no se volvió a mover más".

A raíz de este presunto acto de abuso sexual, los planes para Jeimy Muñoz en el interior del Ejército cambiaron.

"Mis planes cambiaron porque entre enamorada al Ejército Nacional y, finalmente, salir de la institución donde uno entra con un sueño es comenzar de nuevo. Hay muchas mujeres en el Ejército que pasan por la misma situación, recibí muchos mensajes pero les da miedo denunciar y otras se tuvieron que retirar", contó Muñoz.

Aseguró que a pesar de denunciar al general González Lamprea, dos semanas después lo ascendieron de rango militar.

Otra noticia: Grupo Latam solicitó a la Corte de Nueva York un plazo para presentar su plan reorganización

Dicha situación ha afectado también a su esposo, quien es mayor del Ejército Nacional y lo han persuadido para que retire la denuncia.

"A mi esposo hace unos años lo buscaron para persuadirlo y desistieran de la denuncia. Es un paso difícil pero él, ya pidió el retiro, es una situación complicada porque lo trasladaron a San Vicente del Caguán. No es justo para una familia que apenas se está conformando que lo separen por estos temas. Él siempre me ha apoyado en todo esto", puntualizó la teniente retirada.