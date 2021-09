Test de alcoholemia, croquis del accidente y fotografías, las pruebas clave contra Enrique Vives

La juez primero penal de control de garantías de Santa Marta se trasladó en la tarde de este jueves hasta el centro psiquiátrico Fundación Santa Marta por el Niño para continuar las audiencias contra el empresario Enrique Rafael Vives Caballero, implicado en la muerte de seis jóvenes en hechos registrados el pasado lunes en el sector de Gaira en la capital del Magdalena.

En una polémica acción Vives Caballero fue trasladado hasta dicho centro psiquiátrico después de pasar varias noches hospitalizado en la clínica Perfect Body por un supuesto cuadro de deshidratación, gastritis, y dolor abdominal. Esto pese a la prohibición expresa de la jueza en la audiencia en la que legalizó la captura del empresario.

Familiares y amigos cercanos a las víctimas han adelantado diferentes plantones y manifestaciones para exigir justicia y evitar a toda costa que se sigan presentando dilaciones en la imputación de cargos (homicidio agravado) y la solicitud de medida de aseguramiento.

Mientras se define la continuación de la audiencia este jueves se conocieron las pruebas que presentará la Fiscalía General para demostrar que Vives Caballero manejaba bajo los efectos del alcohol cuando atropelló a los siete jóvenes que caminaban por las calles del barrio en la madrugada del lunes 13 de septiembre.

Así como el croquis del accidente realizado por dos patrulleros de la Policía y el registro fotográfico del lugar donde se presentó el terrible accidente. En la gráfica, revelada por el medio Seguimiento.co, se evidencia que los hechos se presentaron en la carretera de la Troncal del Caribe en la vía que comunica Santa Marta con Ciénaga, a la altura del kilómetro 86+800.

Los agentes establecieron la ubicación de cada uno de los cuerpos de los jóvenes y el trayecto de la camioneta que conducía Vives Caballero. Se presenta un factor trágico: la mayoría de los cuerpos quedaron tendidos en el carril de la izquierda, a muy pocos metros de distancia entre ellos, mirando hacía el mismo lugar.

Con esta prueba, la Fiscalía General quiere demostrar que los jóvenes fueron impactados por la espalda por la camioneta la cual siguió su rumbo por la vía pese a la tragedia que había ocasionado. Los investigadores anexarán además el reporte de la policía con las fotos del lugar.

En las mismas se observa la gran cantidad de personas que llegaron al lugar para atender la situación y el intento desesperado de los familiares por ayudar a sus seres queridos. Sin embargo, según el reporte, la escena de los hechos quedó “contaminada” por la reacción de aquellos que llegaron a la zona.

"En esta fotografía se observa el lugar de los hechos acordonado y totalmente contaminado por personas ajenas al procedimiento ya familiares de las víctimas”, señala uno de los apartes del documento revelado por Seguimiento.com y que advierte, además, por la mala iluminación de la vía.

Igualmente se cuenta con las cuatro pruebas de alcoholemia que le practicaron a Vives unas horas después del accidente. En todas ellas –curiosamente- se presentan resultados diferentes, pero se concluye que estaba manejando bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Las pruebas se realizaron a las 3:09 a.m., 3:18 a.m. 03:44 a.m. y 03:48 a.m., registrando los siguientes resultados: 174 mg / 100ml; 160mg/100ml; 156mg/100ml y 157mg/100 ml, respectivamente. Es decir que, según la ley, el empresario estaba conduciendo al máximo de los límites permitidos.

La Fiscalía General tiene todo para imputarle el delito de homicidio culposo. Igualmente solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el empresario. El único sobreviviente de este trágico hecho ha presentado signos de mejoría en la Unidad de Cuidados Intensivos.