Testigo contra Santiago Uribe busca beneficios exorbitantes: defensa

El abogado Jaime Granados Peña señaló al agente retirado de la Policía, Alexánder Amaya Vargas, de cambiar siete veces sus declaraciones en un periodo de 24 años, para acusar a Santiago Uribe Vélez de la presunta conformación del grupo paramilitar 'Los 12 Apóstoles'.

El jurista cuestionó que uno de los testigos claves de la Fiscalía haya declarado basado en rumores, pues reconoció que no estuvo en una supuesta reunión entre su superior, el mayor retirado Juan Carlos Meneses y el ganadero en la hacienda La Carolina, donde supuestamente se acordaba la financiación del grupo.

Durante el segundo día de la audiencia de alegatos de conclusión de la defensa, Granados Peña afirmó que el testimonio de Amaya Vargas, condenado por la muerte del conductor Camilo Barrientos, buscaba la rebaja de pena al declarar contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe.

"Es claramente un testigo que llega con el interés de obtener beneficios exorbitantes. Ha mentido muchas veces. Nunca ha podido dar cuenta de la fuente de su conocimiento. No es testigo directo de nada. En el peor de los escenarios, se le podría calificar de un simple testimonio de oídas inadmisibles", señaló.

Granados advirtió que una firma de abogados ofreció asesoría a Alexánder Amaya a cambio de testificar en el proceso en contra de Santiago Uribe, lo cual tildó de “soborno a testigos”.

"Le pregunta el abogado de la parte civil: '¿Qué le dijeron?'. Contesta Amaya: 'Que ellos me asistían y que me colaboraban porque yo no tengo para pagar un abogado'. La defensa se plantea si tuvo algún rol el colectivo de abogados en la entrega de Amaya en 2013", señaló.

Según la defensa del ganadero, el escolta del mayor retirado Meneses se contradijo en las preguntas relacionadas sobre cuándo y dónde conoció a Santiago Uribe e, incluso, respondió que lo vio una vez por televisión. También aceptó que no ingresó a las supuestas reuniones en la finca y que se quedó a afuera, desde donde no podía escuchar lo que se decía.

Los alegatos continuarán hasta el viernes 29 de enero. A partir de ese momento, el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia estudiará el caso y emitirá el sentido del fallo, si es condenatorio o absolutorio.

Santiago Uribe es sindicado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado por el asesinato de Camilo Barrientos.