Testigos clave en caso contra el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, fueron amenazados

No obstante, el magistrado Ramiro Riaño determinó que esas pruebas de amenazas a testigos deberán ser aportadas para el desarrollo del juicio y las correspondientes investigaciones que decida emprender la Fiscalía.

Por su parte, Andrés Felipe Caballero, abogado del ex gobernador, pidió al tribunal que no le imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad a su cliente, argumentando que la solicitud de la Fiscalía está sustentada en testigos mentirosos.

"No se puede imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de Ricardo Alvarado, porque no se encuentra acreditada como piedra angular una inferencia razonable de autoría o participación, porque no está acreditada su relación con el ELN, más allá de que haya realizado unos contratos con el señor Jhony Alexander Bello, señalado por ser sobrino de alias 'Garganta'", dijo el abogado Caballero.

La defensa de Alvarado también indicó que "los elementos de prueba, las declaraciones juradas que se me han trasladado, son completamente inverosímiles, increíbles, mentirosas. Los informes de los cuales habla la Fiscalía contienen elementos de prueba que no sirven para sustentar una medida de aseguramiento".

El magistrado agregó que una vez analice las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa determinará el próximo sábado 20 de noviembre si impone o no una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exgobernador Ricardo Alvarado.