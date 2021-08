Tía de Sara Sofía pide menos “show mediático” y justicia contra la mamá y padrastro de la niña

Xiomara Galván, tía de la menor Sara Sofía -la niña de dos años de edad y desaparecida desde hace varios meses- hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para que piensen primero en los derechos de la menor y judicialicen a sus responsables.

Cuestionó a las autoridades judiciales por estar más preocupados por los tecnicismos dejando de lado los derechos fundamentales de la menor de edad.

Esta declaración se produjo luego de que, por segunda ocasión, un juez de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Nilson Díaz y Carolina Galván, señalados como presuntos responsables de la desaparición de la niña Sara Sofía al considerar que a los detenidos no se les suministró un abogado oportunamente para preparar de manera adecuada la defensa.

“Es que hace siete meses yo denuncié el caso de mi sobrina. Tuvieron a los capturados, mi sobrina se volvió un show mediático para mirar quien lo hace bien y quien lo hace mal y eso no debe ser así”, dijo Xiomara Galván.

También indicó: “No se cómo llamar esta situación si profesionalismo, indiferencia, indolencia, no se como llamarle de verdad. Pero esto no puede estar pasando, que una niña se convierta en mirar quien actúa bien y quien actúa mal, si lo hizo bien la Fiscalía, la Policía o la Juez, eso no me parece. Aquí lo que debe prevalecer son los derechos de Sara Sofia”.

De acuerdo con Xiomara, en un caso de este tipo los errores no se pueden cometer, porque de lo contrario son imperdonables teniendo en cuenta que están en juego lo derechos de una menor de edad.

“Yo me incluyo, ya le fallamos una vez, no podemos fallarle más a Sara Sofia”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará audiencia para imputación de cargos contra Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro, respectivamente de la menor, como presuntos responsables de la desaparición de Sara Sofía.

La Fiscalía no compartió el argumento de la funcionaria judicial y señaló que desde las primeras horas del domingo los dos capturados recibieron asistencia de una defensora pública, como consta en un informe de la Policía Nacional, entidad que realizó las capturas y estuvo a cargo de la custodia de los indiciados.

“Conforme a la decisión de la juez quinta de control de garantías de Bogotá y en respeto a la autonomía que reviste sus decisiones, la Fiscalía General de la Nación adoptará lo dispuesto y continuará con el proceso. En ese sentido, una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género solicitará a la Judicatura audiencia para formular imputación contra Nilson Díaz y Carolina Galván, lograr nuevamente su vinculación y avanzar en las investigaciones para tener absoluta claridad sobre lo ocurrido”, añadió la Fiscalía.