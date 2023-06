Todo listo para audiencia ante la JEP en Dabeiba: militares confesarán falsos positivos

Los magistrados de la JEP convocaron en Dabeiba (Antioquia) para este martes 27 de junio a una audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que un grupo de militares confesará su responsabilidad en 49 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas bajo la modalidad criminal de ‘falsos positivos’.

Se trata de graves hechos cometidos en el marco del conflicto armado entre 2002 y 2006 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en Antioquia.

La JEP indicó que esta audiencia se llevará a cabo en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’, y a la misma deberá comparecer ocho exintegrantes del Ejército Nacional para que acepten su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de estos crímenes de guerra y lesa humanidad, cuyas víctimas fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

Lea también: JEP remitió proceso de coronel (r) Jorge Alberto Amor investigado por desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes

Dentro de los militares citados se encuentran el coronel retirado Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’ y el sargento en retiro William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Así mismo, fueron citados el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ y el sargento retirado Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

También deberán responder el mayor retirado Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’ y el sargento retirado Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Igualmente, fueron convocados por la JEP el mayor retirado Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, ex integrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’ y Soldado profesional retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.

Los magistrados agregaron que los coroneles en retiro Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez no aceptaron su responsabilidad y por ello, sus procesos fueron remitidos al Tribunal para la Paz de la JEP.

Lea también: Con tutela Procuraduría pide a JEP abrir macrocaso sobre violencia sexual durante el conflicto

Esta es la primera audiencia conjunta entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que tiene por objetivo avanzar en la restauración del daño causado y además, servirá para definir la situación jurídica de otros 14 ex miembros de la fuerza pública que no serán objeto de indulto, pero que tampoco recibirán una sanción al no ser considerados como máximos responsables.