El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General y a las demás autoridades judiciales y administrativas del país, para mantener bajo absoluta reserva las historias clínicas y toda información sensible de usuarios e investigados.

Así lo señaló a RCN Radio el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rodrigo Mazabel, quien señaló que la divulgación de este tipo de información considerada intima y de carácter sensible, constituye una clara violación al debido proceso y un atentado contra los derechos de ciudadanos y personas que están siendo indagadas.

“Se trata de una decisión que busca llamar la atención sobre la importancia de manejar la información sensible, de cómo las autoridades administrativas, judiciales, la Fiscalía y la misma Rama Judicial, tenemos el deber de mantener protegida y bajo reserva esa información que puede ser sensible”, indicó el magistrado Mazabel.

Le puede interesar: Grupos armados han reclutado más de 470 menores tras la firma del Acuerdo de Paz

El funcionario aseguró que la importancia de proteger este tipo de información radica en que puede llegar a ocasionar un daño en muchos casos irreparable, incluso no solo para las personas que es violentada en su intimidad, sino para su familia y personas cercanas.

“Es un llamado en primer lugar a que todas las autoridades sepamos distinguir entre la información que es pública, la que es semiprivada, la privada y la que es reservada. Ese llamado no es solamente a la Fiscalía sino a todas las autoridades, porque puede producir daños a la familia a los titulares de esos derechos a la intimidad, por cuanto con esa información podemos ser discriminados y afectados”, indicó.

También señaló que “por ejemplo, a través de acceder a mi historia clínica ya no me puedan brindar un seguro o ya no me quieran vincular a un trabajo, que a través de conocer mis convicciones filosóficas o políticas, digan a ese libre pensador no lo podemos tener en esta empresa”.

Lea también: Crudos testimonios de menores reclutados por el ELN y las antiguas Farc

Explicó que también se busca proteger los derechos de la mujeres que con la divulgación de sus historias clínicas u otra información sensible, terminan siendo revictimizadas o discriminadas.

“Se resalta que la mujer tiene unos derechos especiales para luchar contras las formas de discriminación, porque a fin de cuentas quienes se pueden embarazar, quienes sufren de una menstruación, pues no somos los hombres, son las mujeres y por lo tanto no puede utilizarse esa información ni para crearle impuesto a las tollas higiénicas, o para conocer su historia clínica y ver si ha interrumpido o no su embarazo, o si tiene o no modificaciones en su cuerpo”, agregó.

Esta declaración se produjo por parte del magistrado Mazabel tras destacar los alcances del fallo en el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se le condenó a la Fiscalía el pago de una indemnización de superior a los 520 millones de pesos por el error judicial y la violación al debido proceso con la divulgación y el proceso irregular adelantado en 2015 contra la actriz y cantante Carolina Sabino, por su decisión de interrumpir de manera voluntaria su embarazo.

Otras noticias

"El reggaeton era un género marginado que solo le gustaba al bajo mundo": Arcángel