Tribunal de Cundinamarca pide mesura a Iván Duque para hablar sobre elecciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar interpuesta por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, la cual pretendía que el presidente Iván Duque guardara silencio frente al proceso electoral que vive el país.

De acuerdo con el accionante, el tribunal debía instruir al presidente Duque de abstenerse a opinar, generar valoraciones, influir, sugerir, atacar o comentar las propuestas o las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel, negó la medida al considerar que, "no se aprecia que se cause un perjuicio irremediable en la medida en que la conducta del presidente no es sistemática ni pone en peligro la expresión libre de la voluntad popular en el sufragio, la vida y suerte de los candidatos, ni el proceso electoral".

Sin embargo, el magistrado consideró exhortar al presidente Duque "a continuar obrando con la mesura propia que como jefe de Estado, reclaman estos momentos en los que se define la conformación de un nuevo Gobierno".

Esta decisión se suma a la recientemente proferida por el Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción judicial radicada por el senador Iván Cepeda, en contra del presidente Duque, por supuesta participación en política.

Con esto, la pretensión del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción no prospera. No obstante, el presidente Duque tiene en su contra varios recursos, ante la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Uno de los casos fue denunciado por el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino; el otro por el senador Roy Barreras, y uno más por el también senador, Iván Cepeda y Roosevelt Rodríguez, todos por presuntas participaciones en política.