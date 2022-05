Tribunal definirá si juez está impedida o no en caso de Jhonier Leal 

El Tribunal Superior de Bogotá definirá si la juez 55 de conocimiento de Bogotá está impedida para continuar con el proceso penal que se adelanta contra Jhonier Leal, por el homicidio de su hermano, Mauricio Leal y su mamá, Marlene Hernández, ocurridos en noviembre de 2021 en La Calera (Cundinamarca).

La juez rechazó la recusación que el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, quien manifestó que se debería continuar con la acusación formal de Jhonier Leal, por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Cabe recordar, que el abogado Montaña aseguró que por haber conocido las pruebas y la investigación de la Fiscalía General de la Nación, le pidió a la juez que se aparte del proceso y que la carpeta se envié al Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao para que se asigne un nuevo juez.

El jurista recusó a la juez por considerar que no podría ser imparcial dentro del proceso contra Leal, investigado por homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

"Los elementos materiales de prueba sí ingresaron al despacho y esa es una realidad objetiva incuestionable y eso genera un grave cuestionamiento a la imparcialidad que se debe tener en este asunto. Tenemos que ese conocimiento que usted ya tuvo, sumado a que esos elementos fueron entregados a su señoría, pone en evidencia la configuración de esta causal de impedimento", dijo.

Elmer Montaña manifestó que, "los sujetos procesales no podemos invitar a los jueces a que se declaren impedidos, pero esa decisión se debió haber tomado por parte del despacho al iniciar la audiencia de acusación, como su señoría no lo hizo, la única alternativa que queda es formular una recusación en su contra, en atención a las facultades que nos otorga la normal procesal".

Montaña explicó que no se puede considerar luego que fracasara el preacuerdo y la juez no haya actuado allí, no tuvo intervención en el caso.

"Claro que sí hubo intervención en el proceso que en vista de la retractación de Jhonier Leal, la decisión de la juez fue declarar el fracaso de ese preacuerdo y no le pudo declarar la legalidad o no, o sea que sí hubo una intervención efectiva dentro del caso".

El abogado las víctimas precisó que recusa a la juez pero que no pone en duda su honorabilidad. "Le solicitó que se declare impedida de continuar el trámite de este proceso y remita las diligencias al Centro de Servicios Judiciales, con el fin de que se asigne a un nuevo juez de conocimiento para que le de tramite a esa diligencia".

A su turno, la abogada de Jhonier Leal también apoyó la solicitud de Elmer Montaña, mientras que la Fiscalía General señaló que la juez no está impedida para seguir con el caso.

Finalmente, el delegado de la Procuraduría pidió compulsar copias contra la abogada Ana Julieth Velásquez, quien supuestamente estaría presionando a testigos de ese proceso.