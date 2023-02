Tribunal niega demanda del expresidente Pastrana contra el registrador Alexander Vega

Durante las álgidas y hostiles elecciones presidenciales del 2022, el expresidente Andrés Pastrana, lanzó duras acusaciones contra el entonces candidato Gustavo Petro y el registrador Nacional, Alexander Vega, a quienes acusó de reunirse en España con miembros de la sociedad Indra Sistemas S.A., (Empresa encargada del software de loes escrutinios en Colombia), y a quienes acusó de haber arreglado los resultados de las elecciones presidenciales.

Ante estos hechos, el abogado Germán Calderón España y el expresidente Andrés Pastrana, denunciaron penalmente al Registrador por haber arreglado las elecciones del pasado 13 de marzo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entregó su sentencia al respecto, señalando que "mediante las declaraciones del expresidente de la República Andrés Pastrana Arango, se denunció una reunión sostenida por el candidato a la Presidencia de la República Gustavo Francisco Petro Urrego con empleados de la sociedad Indra Sistemas S.A., (propietarios del software de escrutinios). El Tribunal estableció que el expresidente (…) no logró probar la ocurrencia de tal reunión. Al final de su declaración señaló que había sido una tercera persona quien informó sobre la misma; y tampoco logró probar que en ella se hubiese dialogado sobre las elecciones del 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio de 2022”.

El Tribunal también tuvo en cuenta las declaraciones del testigo Giovanny Alzate González, quien señaló "un perfilamiento de jurados, a quienes acusó de votar dos veces durante las elecciones, frente a ello, el Tribunal comentó que cuándo se le impuso la carga procesal de allegar las pruebas que dieran cuenta de esa alteración, el señor Álzate no aportó material que probara sus acusaciones".

"El testimonio del expresidente Andrés Pastrana Arango, refirió como su fuente en varias oportunidades al informe 'Colombia Transparente', documento que carece de estándares técnicos y científicos. Dicho testigo también se refirió a una supuesta reunión entre los directivos de la sociedad Indra Sistemas S.A. y el Registrador Nacional del Estado Civil, sin embargo en el contrainterrogatorio aceptó su falta de conocimiento directo y que no contaba con elementos que lo soportaran", sentenció el Tribunal.

Ante estos factores, el Tribunal decidió que “(…) conforme al análisis aquí realizado no puede derivarse de ellas, tanto de las pruebas como de los reclamos, elementos para predicar una violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa porque no aparece demostrado el componente subjetivo de la conducta de violación o amenaza del derecho colectivo, en el sentido de que no hay prueba del favorecimiento del referido funcionario a una determinada organización política.”

Con esta sentencia se negó por completo la pretensión de la demanda en contra del registrador Nacional, Alexander Vega.