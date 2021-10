El Tribunal Superior de Antioquia rechazó el recurso de nulidad presentado por 13 exdirectivos de la empresa Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en la década de los noventa en el departamento de Antioquia.

En una decisión de 24 páginas la Sala Penal de Decisión indica que no se han superado los términos que exige la ley para adelantar el respectivo proceso penal en contra de los directivos de la multinacional por el delito de concierto para delinquir agravado.

En contexto: Los detalles de la investigación contra directivos de Chiquita Brand por financiar paramilitares

En el debate jurídico se advirtió que los abogados de los procesados no presentaron elementos suficientes para que se declarara la nulidad de todo lo actuado, ni afectaciones a los derechos procesales y de defensa.

"Frente al punto del recaudo únicamente de pruebas desfavorables, nada se dijo frente a cuáles pruebas 'favorables' omitió la Fiscalía presentar", precisa uno de los apartes de la decisión.

El hecho de no compartir la posición de la Fiscalía General no es motivo suficiente para declarar la nulidad del proceso penal puesto que en el juicio se podrán presentar las respectivas pruebas que se consideren pertinentes a la hora de demostrar su tesis jurídica y proclamar su inocencia.

Lea además: Fiscalía ratifica acusación contra exdirectivos de Chiquita Brands por presuntos nexos con las AUC

"A partir de la comprensible tarea de la defensa de realizar una valoración probatoria distinta a la propuesta por la Fiscalía, que implica de suyo afirmar que de la prueba no se desprende la participación o la responsabilidad de los procesados, no se puede pretender como resultado la nulidad de lo actuado. Que la defensa no comparta el resultado de la evaluación jurídica realizada por la fiscalía, o que considere que la argumentación dirigida a dicha sustentación sea insuficiente, no se traduce en la vulneración al debido proceso", detalla.

Por estos hechos fueron vinculados Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia; Víctor Julio Buitrago Sandoval; John Paul Olivo; Fuad Alberto Giacoman Hasbún; José Luis Valverde Ramírez; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola.

Le puede interesar: Eduardo Pulgar era “plenamente consciente de la deshonestidad de su comportamiento”: Consejo de Estado

Los hechos materia de investigación iniciaron en 1997 cuando los directivos de la Sociedad Chiquita Brands y su filial en Colombia C.I. Banadex y C.I Banacol, en especial el Gerente General, el asesor jurídico y el Jefe de Seguridad, al igual que otros empresarios, se reunieron en el lugar conocido como Montecasino de la Ciudad de Medellín, convocados por la denominada Casa Castaño Gil, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En ese encuentro se fijó un "descuento de dinero" correspondiente a tres centavos de dólar por caja de banano exportada para financiar las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Cada comercializadora debía consignar a las cuentas bancarias de las Convivir el dinero que sería utilizado -según el acuerdo- para combatir "hasta liquidar la perjudicial injerencia que tenían los grupos guerrilleros en la Zona del Urabá Antioqueño, dando con ello lugar al desmesurado fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales de autodefensa AUC durante casi una década".

Entre los años de 1997-2004 los empresarios entregaron este dinero a los integrantes del Frente Alex Hurtado de las AUC comandadas por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias 'Pedro Bonito'