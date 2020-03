Tribunal reactiva investigación contra Jorge Oñate por homicidio

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la acción de tutela presentada por la defensa del cantante vallenato, Jorge Oñate en la que reclamaba que se le protegieran sus derechos al debido proceso y la administración del proceso en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en los hechos que rodearon el asesinato del dirigente político, Efraín Ovalle, en febrero de 2012.

En el debate jurídico, el Tribunal consideró que los argumentos citados en la tutela no coincidían con la verdad, puesto que la Fiscalía General le había dado trámite y respuesta a cada una de las peticiones de aclaración y aporte de pruebas presentada por la defensa del interprete.

Lea además: Jorge Oñate fue hospitalizado tras sufrir una descompensación en pleno concierto

El abogado del cantante había señalado que la Fiscalía General no le había dado una respuesta frente a los hechos por los que era investigado, los delitos, el radicado del expediente, los procesos en qué fue mencionado y los otros procesados por el crimen de Efraín Ovalle.

El Tribunal consideró improcedente la acción, indicando que los hechos tutelados se habían presentado en 2017 y que la tutela no puede ser utilizada para corregir yerros procesales, puesto que existen otros elementos judiciales para pedir este tipo de información.

Con esta decisión, la fiscalía primera especializada de Bogotá contra el crimen organizado citará nuevamente a ampliación de interrogatorio al cantante vallenato. A esta diligencia deberá ir acompañado por su abogado de confianza.

En 2013, la Fiscalía General vinculó oficialmente a Oñate a una investigación después que fuera mencionado en el proceso penal que se adelantaba contra John Carlos Landeros Linares, considerado el jefe de la banda criminal de ‘Los Urabeños’ (hoy Clan del Golfo) en el departamento del Cesar.

Lea además: Cantante Jorge Oñate deberá ampliar interrogatorio en proceso por homicidio

En dicho caso, el cantautor fue señalado de haber tenido un claro conocimiento y activa participación en el crimen de Ovalle, quien además era familiar de Oñate. En este sentido se menciona que el crimen del dirigente se habría presentado por una disputa política y su falta de apoyo a uno de los candidatos del grupo del artista.

En septiembre de 2014, Oñate rindió interrogatorio. En el mismo rechazó las declaraciones que lo vincularon con el crimen, indicando que tenía una excelente relación con Ovalle y que nunca interfirió en actividades políticas en la región.

"Nunca he estado en problemas en mi carrera artística y en mi vida musical, ni en mi vida personal (...) Es la primera vez que Jorge Oñate está en estas cosas tan horribles. Le digo al pueblo colombiano que no sé el por qué se me ha tratado de indilgar esto. Siento que yo soy inocente", señaló en esa oportunidad.

El pasado sábado, ‘El Jilguero de América’ sufrió una subida de tensión en medio de un concierto en Bogotá y actualmente está hospitalizado en la Clínica Shaio.