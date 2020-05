Un año después del crimen de tres jóvenes en Usaquén, evitan libertad de implicados

A su turno, Carolina Pachón, mamá de Juan Esteban Moreno Pachón, también urgió a las autoridades para que se avance en las capturas de los otros presuntos responsables de esos crímenes.

“Lo que queremos es saber la verdad y que todos aquellos que tuvieron que ver con este triple crimen paguen para que esto no se repita más, porque nuestros hijos ya no los vamos a recuperar con nada, pero ojalá que esto no vuelva a pasar en el país”, afirmó.

La mamá de Juan Esteban Moreno señaló que mientras no se haga, justicia la posibilidad de perdonar a los responsables se hace cada vez más difícil.

“Sinceramente, nadie puede perdonar eso. Pero sentiría por lo menos algo de paz en mi alma que no fueran a salir nunca más a seguir haciendo daño a quien sabe cuántas más familias”, indicó la mujer.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los hombres habría llevado a los menores hasta una montaña del barrio Cerro Norte donde los amedrentaron. Minutos más tarde les pidieron que se quitaran los cordones de los zapatos y luego los asesinaron con tiros de gracia.

El quinto implicado por este caso, ya se encontraba detenido meses atrás por otro proceso relacionado con el delito de porte ilegal de armas, pero fue delatado por otros de los capturados.

El sexto vinculado identificado como Andrés Garzón Hilarión, fue capturado el 30 de octubre del año pasado en el barrio Cerro Norte y quien no aceptó cargos imputados.

Finalmente, la Fiscalía confirmó a RCN Radio, que cinco de los implicados ya fueron acusados y que esa entidad está pendiente de que se adelante la audiencia preparatoria del juicio en su contra.