¿Un tercero en relación de Valentina Trespalacios y John Poulos? Revelador testimonio de amiga

El asesinato de una joven de 21 años conmocionó a Colombia. Se trata de la DJ Valentina Trespalacios, quien apareció dentro de una maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón.

Todos los indicios apuntaban hacia John Poulos, un ciudadano norteamericano, que sería su pareja sentimental y que había abandonado el país, poco después de que un reciclador encontrara el cuerpo de la joven, el pasado 22 de enero.

Le puede interesar: John Poulos se declara inocente del crimen de Valentina Trespalacios: “No acepto cargos”

El sujeto viajó hacia Panamá, donde las autoridades lo capturaron y lo trajeron de vuelta a Colombia para que respondiera por el crimen. Según la Fiscalía, Poulos cometió el crimen por sus “celos enfermizos”.

En medio de la audiencia de imputación de cargos que se registró este viernes, 27 de enero, el fiscal del caso argumentó que el hombre la vigilaba con un investigador privado y que el día del crimen la golpeó en reiteradas ocasiones y poco después le quitó la vida al asfixiarla con sus propias manos.

Aunque Poulos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, en las últimas horas se conocieron más detalles de la relación sentimental que sostenía con Valentina.

Justamente, se conoció el testimonio de una amiga cercana a Valentina Trespalacios, quien se refirió a una presunta infidelidad de la DJ, motivo por el cual se habría

Según indicó el diario El Tiempo, Valentina le había dicho al estadounidense hace varias semanas que iba a viajar a Aruba por trabajo, y el extranjero se habría dado cuenta de que en dicho lugar su novia estaba con otro hombre.

Lea también: Valentina recibió múltiples golpes antes de ser asfixiada por Poulos: Desgarradores detalles del crimen

El tercero en la relación sentimental sería un sujeto identificado como Santiago.

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá; entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, indicó la amiga.

Por último, el diario confirmó que “Valentina Trespalacios y Santiago tenían una relación desde noviembre de 2022”.