Único guardia del Inpec procesado por fuga de 'Matamba' busca detención domiciliaria 

La defensa del guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Milton Libardo Jiménez, único procesado por la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán alias 'Matamba', solicitó ante un juez de la República, la sustitución de la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad en las instalaciones de la cárcel de Picaleña de Ibagué (Tolima), por una domiciliaria.

La diligencia se realizará el martes 28 de junio y en ella se conocerá la decisión del juez sobre si avala o no la petición del abogado del guardia del Inpec procesado por su presunta participación y responsabilidad en la fuga de quien fuera en el pasado el hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga David alias 'Otoniel', jefe máximo de la organización criminal 'Clan del Golfo'.

Cabe recordar que Jiménez permanece privado de la libertad desde el pasado 23 de marzo luego de que la Fiscalía General de la Nación le hubiese imputado los delitos de favorecimiento de la fuga y abuso de autoridad.

Jiménez ha expresado en varias oportunidades que es inocente y que no participó del plan de escape de 'Matamba', precisamente por medio de una carta escrita a mano y en hojas de cuaderno, el dragoneante de la cárcel La Picota de Bogotá, Milton Libardo Jiménez, capturado por la supuesta fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán alias 'Matamba', aseguró que el hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', fue desaparecido y que no se escapó.

También aseguró que al Estado y al Gobierno no les interesa que se conozca qué ocurrió con el narcotraficante que apareció registrado en las cámaras de seguridad de la cárcel La Picota, cuando salió vestido de guardián en la madrugada del viernes 18 de marzo de este año.

"Me dirijo a ustedes para hacerles o darles a conocer que hoy en día, después de casi dos meses de encontrarme detenido por la desaparición, ojo, desaparición del interno alias ‘Matamba’, Juan Lárrison Castro de La Picota, me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía (…) se ha incumplido una orden emitida por un juez de la república, el cual ordenó que me llevaran a un establecimiento del Inpec”, señaló en la carta.

El dragoneante Jiménez también mencionó que, "la pregunta es: ¿por qué no quieren que yo dé a conocer la verdad que oculta el Estado o Gobierno referente a la desaparición de alias ‘Matamba’ ?(…) dicho interno estaba a punto de declarar la verdad y salpicar funcionarios del Estado”.

En otro de los apartes de la carta aseguró que se siente secuestrado en el búnker de la Fiscalía General, donde permanece luego que un juez de Control de Garantías, le hubiese impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que existen indicios que participó en la fuga de alias 'Matamba'.

"En la actualidad se me están violando derechos fundamentales como el de la familia en todos sus aspectos, no tengo contacto con mis seis hijos, ni intimo con mi esposa, con mis abogados (...)", afirmó.

El dragoneante Jiménez también aseguró que es inocente y que considera que lo utilizaron como un supuesto "chivo expiatorio".

Entre tanto, el lunes 17 de junio se realizará la audiencia de acusación en contra del dragoneante Jiménez.

Pruebas

La Fiscalía General de la Nación cuenta con las declaraciones juramentadas de Edward Camilo Martínez, Jeison Andrés Bernal Novoa, al igual que varios videos en los que se advierte que el procesado dejó por varios minutos la reja abierta por donde se escapó el narcotraficante, quien se movilizaba con tranquilidad portando un uniforme oficial del Inpec.

Además argumentan que Jiménez al parecer, habría instrumentalizado a otros dos guardianes para moverlos del sitio y mostró la conversación que a las 11:58 de la noche del jueves 17 de marzo sostuvo el procesado con Joan Sebastián Jiménez Sabogal.

Jiménez, por chat de WhatsApp, le expresó a su compañero Sabogal que se sentía enfermo y que muy seguramente era por la comida por lo que no podía recibir el turno.

Dicha conversación quedó registrada, tanto en la bitácora de la cárcel, como en los pantallazos que presentó la Fiscalía.

En esa conversación le pedía que encomendara la labor al cabo Jiménez (otro de los guardianes que al parecer iban a ser instrumentalizados).