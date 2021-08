Uribe aseguró que nunca autorizó que Diego Cadena ofreciera dinero a exparamilitares

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes presentó varias declaraciones juramentadas para sustentar su petición de preclusión de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El delegado del organismo investigador señaló que Uribe no tuvo participación directa ni indirecta en la presión a testigos.

Una de las grabaciones más importantes que fueron presentadas este lunes durante la diligencia virtual consistió en la declaración que en 2019 entregó ante la Corte Suprema de Justicia el mismo Álvaro Uribe Vélez.

En la grabación, que duró más de una hora, el expresidente aseguró que nunca le ordenó al abogado Diego Cadena que ofreciera dinero a cambio de obtener las declaraciones de exparamilitares para que incriminaran al senador Iván Cepeda -reconocido como víctima dentro de este proceso- y añadió que jamás hubiera estado de acuerdo con ese tipo de prácticas.

"Recientemente aparece que el doctor Diego Cadena le dio un dinero a Carlos Enrique Vélez, nunca me informó (en referencia a Cadena) ni me consultó, me pidió una cita, le dije voy a estar en el Senado; precisamente estaba en la mesa preparando la plenaria y el doctor Cadena, me dijo: -no mire yo le quiero contar a usted que por razones humanitarias, yo le di y mi oficina le dio 2 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez-, yo le dije: -hombre Diego, si me hubieras consultado te hubiera dicho que no, te hubiera dicho terminantemente que no-, me dio hasta pena el tono en que se lo dije", aseguró Uribe.

Agregó que "Cadena insistió en que fue por razones humanitarias y expresó una situación humanitaria tremenda (...) fue diez meses después de la carta (...), yo le dije: -si me hubieras consultado te hubiera dicho terminantemente que no".

Al mismo tiempo, señaló que está seguro que la intención de Cadena nunca fue pagar porque se escribieran las cartas sino que al contrario buscaba ayudar a alguien que le había manifestado que afrontaba una difícil situación.