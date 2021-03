'Uribe no era el destinatario de información de chuzadas al proceso de paz': Sepúlveda

Incluso, el hacker Sepúlveda asegura que lo forzaron a aceptar delitos que no cometió: "Ellos eran impuestos por quienes manejaban mi proceso, al punto que hasta me vi obligado a aceptar cargos por delitos que no cometí, por eso le quiero manifestar que estoy dispuesto a probar en las instancias judiciales no solamente que soy inocente, sino que mi proceso fue fruto de un entrampamiento de un gran fraude político y publicitario, del cual más que procesado fue víctima".

Andrés Fernando Sepúlveda dio esta nueva declaración el pasado 25 de febrero de 2021 a Carlos Julio Quintana Martínez, de la Fundación Defensa de Inocentes, y autorizó el uso de esa entrevista para "fines judiciales y no periodísticos".