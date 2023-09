Verónica Alcocer denunciará por injuria al ex viceministro de Defensa, Ricardo Díaz

A través del abogado Mauricio Pava, apoderado también del presidente Gustavo Petro, la primera Dama, Verónica Alcocer, denunció por injuria al general (r) y exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz, tras supuestas presiones y hechos de corrupción.

Alcocer aseguró que fueron “declaraciones deshonrosas” las que se dieron a conocer en entrevista con Semana y que por ello emprenderá acciones legales contra el exfuncionario del Gobierno.

Según Díaz, la Primera Dama habría hecho intermediación para la compra de varias aeronaves, entre ellas tres helicópteros para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Por ese caso, la Fiscalía General anunció el inicio de una investigación penal, en relación a dicha entrevista, por la gravedad de las revelaciones que involucran a miembros del Gobierno, incluso a la esposa del jefe de Estado.

Según dijo el exviceministro de Defensa, recibió mensajes que hablaban de la importancia de la compra de dichas aeronaves y que debían contar con su respaldo y que por ese tema le ofrecieron hasta $700 millones de pesos.

A través de su abogado, Mauricio Pava, la Primera Dama lo citó en primer lugar a una audiencia de conciliación, aún cuando se avanzara en una demanda por injuria, al asegurar que ella estaba interesadas en dicha adquisición para la FAC.

Sobre esas revelaciones del general (r) Ricardo Díaz, el propio ministro e Defensa, Iván Velásquez, desmintió que hubiera tenido conocimiento del tema.

“Que me lo dijo a mí no es cierto y además, debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera directa el delito de cohecho, porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique, de manera que incurrió el general (r) Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia que está tipificado en el Código Penal, esperamos que igualmente responda por qué si este es un hecho de septiembre no lo puso en conocimiento de la Fiscalía", dijo Velásquez.