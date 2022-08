[Video] Hermano de Piedad Córdoba dice que no cree que Petro lo extradite

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, su Gobierno ha anunciado varios cambios en la lucha contra el narcotráfico. Uno de los anuncios más polémicos fue el de un beneficio para los narcotraficantes que se relaciona con su no extradición.

“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación, a los Estados Unidos”, reveló Petro, precisando que esta propuesta se la hizo al gobierno de Joe Biden, presidente de EE.UU.

Precisamente, muchas personas han relacionado ese anuncio de Petro con el caso del hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba quien está en medio de un proceso de extradición a Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico y las disidencias de las Farc. ¿La razón? Recientemente se conoció un video de Álvaro diciendo que no cree que el Gobierno Petro lo extradite.

¿Qué dijo Álvaro Córdona?

En un video revelado este sábado por Semana, se ve a Córdoba enviando un mensaje a su familia y amigos desde la cárcel La Picota, donde está recluido a la espera que se defina su situación.

"Esta proixuima mi salida. Miren, si Duque no me extraditó, diciendo que dejarían ese chicharrón a Petro, no lo hace por buena fe, sino porque no tienen las pruebas que acrediten todos los señalamientos sin fundamento que me hicieron de pertenecer a las Farc y de manejar el narcotráfico en el Cauca y Popayán, de ser trafucabte dearmas, nada de eso tiene pruebas porque todo eso es mentiras”, dice en el video que fue grabado previo a la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto.

Córdoba dice que solo era cuestión de esperar el discurso de Petro y sus posiciones sobre la extradición para poder recobrar su libertad: "La Corte me va a absolver. Es cuestion de esperar el discurso de Petro para definir la política respecto a la extradición, y quedo con los días contados aca en la picota, espero estar pronto allá en Medellín", dice.

A continuación el video: