[Video] Mujer reclama que policía le interpuso comparendo por pedirle que usara bien el tapabocas

"No entiendo cuál es la molestia si le pido que se ponga bien el tapabocas", reclama la mujer quien graba el procedimiento con su teléfono celular. A esto el policóa le responde: "Yo no estoy molesto, ¿por qué me voy a molestar yo con usted?"

El uniformado aseguró que nunca le reclamó por el tapabocas. Acto seguido le reprochó que lo estuviera grabando. "Está haciendo un video para ridiculizar el procedimiento, puede hacerlo, no hay ningún problema".

Después le pasa el comparendo indicándole que se debe acercar a la Secretaria de Tránsito. "Por favor cumpla la norma de tránsito y no se parquee ahí".

Para los que preguntan sobre la sanción fue por parqueo en vía pública, demostrando que el carro entró al parqueadero a las 3:51 p.m y el video fue grabado a las 4:05 p.m, el pecado decirle al policía que se pusiera el tapabocas. @intiasprilla pic.twitter.com/v9D6NUM8MF — Alejandro Michells🎅🏻🎄🏳️‍🌈 (@ALEJOMICHELLS) December 20, 2020

A esto, la mujer ya alterada, le pide que cumpla la norma y se ponga bien el tapabocas, a lo que el policía le responde "que tome su distancia, son dos metros" y se va.

Este comparendo generó posiciones encontradas. Por una parte, un grupo de usuarios asegura que se trata de un abuso de autoridad mientras que otros creen que el policía actuó de manera correcta.