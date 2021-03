“Vídeos de jacuzzi y piscinas en cárcel Modelo de Cúcuta son falsos”: directivas del penal

Las directivas de la cárcel La Modelo de Cúcuta desmintieron que en ese penal haya piscinas, jacuzzis y otros lujos, a propósito de la divulgación de videos en los que se denunciaba esa situación.

En los vídeos se observaba a varias personas que adelantan supuestos trabajos en el patio número 12, donde presuntamente se estaría preparando una fiesta con invitados y otros internos de diferentes lugares del centro de reclusión.

Luego que se generara una polémica en Cúcuta al hacerse públicos vídeos donde muestran la presunta adecuación de uno de los Patios del centro carcelario La Modelo con mármol piscinas y áreas sociales, las directivas del lugar desvirtuaron estos hechos e indicaron que son falsos. pic.twitter.com/SUjviEST9G — Elibardo León Estévez (@patelele89) March 17, 2021

Le puede interesar: Lluvias generan emergencias en varios municipios de Norte de Santander

En ese sentido, el director encargado de la cárcel Modelo en la ciudad, Juan Carlos Prada, aseguró que los vídeos no son reales y agregó que desde hace más de un año cuando inició la pandemia por la covid-19, no se ha permitido el ingreso de visitantes al penal.

“Esos vídeos que están circulando en redes sociales no son reales... ahí lo que está ubicado es un baño, unas regaderas con la finalidad de hacer aseo en los patios y lavar sus prendas. Las baldosas que se instalaron hacen parte de una entrega de los entes territoriales para arreglar las instalaciones que quedaron afectadas con el amotinamiento que se presentó el año anterior”, expresó el funcionario.

Resaltó que no se ha autorizado la visita de familiares, abogados y fiscales al penal, desmintiendo las denuncias de ingreso de licores e invitados a ese centro penitenciario.

Lea también: Comerciante fue secuestrado en la zona del Catatumbo

“Desde que inició la pandemia de la covid-19 no se han recibido visitas de familiares, abogados de los internos, ni de autoridades competentes: Por ello, no entiendo cómo manifiestan que se están ingresando elementos como tragos, celulares y otras cosas, eso no está permitido. Acá solo se está permitiendo la entrega de materiales de construcción, pero para adecuar algunas áreas locativas” adujo.

Entre tanto, representantes del sindicato del Inpec en Cúcuta, manifestaron que la denuncia es real y que desde hace varios meses esta situación ha sido dada a conocer en medio de la pandemia de la covid-19.