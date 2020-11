La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al alcalde de Cartagena William Jorge Dau Chamat, por presuntos malos tratos a otros funcionarios públicos.

La investigación disciplinaria inició después de que el Alcalde, al parecer se refiriera en términos despectivos a los directivos de la Universidad de Cartagena a través de los medios de comunicación en julio pasado.

Lea además: Funcionarios públicos de Bogotá deberán publicar declaración de renta antes y después de posesionarse

Según el expediente que reposa en la Procuraduría, el Alcalde pudo haber utilizado expresiones como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines” para referirse a los directivos de la Universidad.

La Procuraduría dice que el Alcalde pudo haber violado las normas que obligan a los servidores públicos a “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.

“El ente de control le cuestionó a Dau Chamat una posible violación de las normas de obligatorio cumplimiento, al presuntamente no propender por un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dignidad humana”, dijo la Procuraduria a través de un comunicado.

Este proceso también tuvo una línea civil, pues un juzgado civil de Cartagena a través de un fallo de tutela ordenó al Alcalde a retractarse y pedir disculpas por los insultos a los directivos del centro educativo.

Lea también: Mayordomo de Pablo Escobar no podrá quedarse con finca del narcotraficante

Esa tutela fue instaurada por miembros del personal administrativo y directivos de la universidad, para proteger varios derechos fundamentales entre ellos el de buen nombre.

“Rechazamos los señalamientos que hizo (el Alcalde) al señor rector, Édgar Parra Chacón, a quien todos conocemos y de quien valoramos su actuar profesional, humano, ético y comprometido”, señalaron en su momento las directivas de la Universidad a través de una reacción por las declaraciones del mandatario local.

El Alcalde, en su momento se retractó a través de su cuenta de red social en FaceBook “Salvemos a Cartagena”.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena, no me autorizan al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como 'un nido de ratas corruptas', por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, dice la retractación del mandatario de Cartagena.