"Ya sabíamos del audio sobre un complot contra la campaña de Santos": Alfonso Portela

El abogado Portela indicó que ese audio se convierte en un elemento importante, para dar a conocer todo lo que ocurrió con el tema de los supuestos recursos de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014.

"Tiene importancia porque siempre hemos sostenido dentro de la defensa del ex presidente, que no hay ningún elemento de juicio o ninguna prueba con todo lo que se ha investigado. Por orden del señor ex presidente, nosotros no hicimos ninguna solicitud de caducidad, sino que se investigara todo lo que el CNE estimara que debía investigarse", dijo.

Añadió que "se investigó Pacific Rubiales, se ha investigado documentos, contabilidad, todo un cúmulo de pruebas sin que la defensa ponga en el papel de obstruir absolutamente nada, precisamente para que se pudiera sacar a la luz pública todo lo que se ha adelantado. Este elemento que estábamos buscando era importante para la calificación global del CNE respecto del supuesto ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña", explicó Portela.

Agregó que Néstor Humberto Martínez, fiscal general en ese entonces, puso en conocimiento estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia.