"Yo busco que se reconozca que soy inocente": condenado por magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Dijo que tras las declaraciones de las Farc, confía que su familia sea reivindicada y que se reconozca que no tuvo nada que ver con el homicidio del líder político.

“Estamos recibiendo una nueva hipótesis y esperamos que las Farc confirme su participación, eso es la verdad. Yo busco la verdad y que se me reconozca que soy inocente", señaló

Contó que la vida después de la cárcel no ha sido fácil, mientras se refirió a las dificultades para obtener trabajo porque nadie quería contratarlo a raíz de sus antecedentes penales.

“Yo miro hacia atrás y me pongo a pensar en el tiempo perdido. Mi vida no hubiese sido tan dura y difícil, estoy cargando una cruz. Salí y pensé que la vida me iba a cambiar, pero fue difícil adaptarme afuera, las opciones de trabajo eran difíciles, se me cerraban las puertas y tampoco tenía experiencia”, dijo.

Héctor Paul Flórez dijo que la fiscal que llevo el caso “no hizo nada, ni siquiera pregunto en mi entorno, no investigó (...) Yo estoy buscando mi inocencia, acepto todas las hipótesis pero que siempre lleven a recuperar mi inocencia”.